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نشوى مصطفى تكشف حقيقة إصابتها بكورونا للمرة الثانية

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نشوى مصطفى تكشف حقيقة إصابتها بكورونا للمرة الثانية نشوى مصطفى تكشف حقيقة إصابتها بكورونا للمرة الثانية

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كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن حقيقة إصابتها بكورونا للمرة الثانية، قائلة: «أنا الحمد لله زي الفل نحمد ربنا، وفي إشاعة إني عندي كورونا، بس الحمد لله أنا تمام ومعنديش كورونا».

وتابعت نشوي مصطفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم»: «أنا زي الفل ومعنديش أي حاجة، والحمد الله أنا التزمت بتعليمات وزارة الصحة واخدت جرعتين التطعيم».

يذكر أن آخر أعمال نشوى مصطفى فيلم «شاومينج»، بطولة بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، حامد الشراب، أحمد سلطان، توني ماهر، وسامي مغاوري، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أشرف حسني، وﺇﺧﺮاﺝ شادي أبوشادي.

المصرى اليوم

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