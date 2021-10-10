وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي

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نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية حديثة لشركة السويدي، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن يسهم كل رجال الأعمال في التعليم التكنولوجي لأنه أمل مصر في المرحلة المقبلة.

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «صدى البلد» مساء السبت، أن: «التقدم لإنشاء الجامعات يمر بخطوات بداية من فحص طلب إنشاء الجامعة أو المؤسسة التعليمية من قبل لجان فنية متخصصة، ثم يرفع الأمر للمجلس الأعلى للجامعات لدراسة الطلب ثم يعرض على لجنة مشكلة من رئيس الجمهورية لدراسة الشراكات الأجنبية وهذا الأمر مؤسسي بشكل طويل».

ورحب بأى رجل أعمال يتقدم لإنشاء جامعة أو مؤسسة تعليمية لدعم التعليم، مشيرا إلى أن دور الوزارة هو المساعدة بنوعية التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في مصر.

وتابع: «أن من يرغب في إنشاء مؤسسة تعليمية يتقدم بطلب للجنة فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، وتلك اللجنة تنظر في الطلب من الناحية الأكاديمية والفنية والهندسية».

وحول التطعيم ضد كورونا، قال إن: «التطعيم أصبح جزءً أساسيا من الكشف الطبي على الطلاب»، مبينا أن متوسط أعداد الكورونا أقل من الأسبوع الماضي، ومع نهاية شهر أكتوبر الحالي سيكون عدد المصابين انخفض تماما.

ولفت إلى أن مليونا و200 ألف من المنظومة التعليمية تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، ونحن نستهدف تطعيم 3 ملايين في المنظومة التعليمية.