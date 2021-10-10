محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما

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قال حسن بلتاجي، مدرب إحدى أكاديميات الشباب بالدوري الألماني، إن فريق سان باولي كان مرحلة فارقة في مسيرة عمر مرموش.

وأضاف حسن بلتاجي، في تصريحات تليفزيونية: «نحن نعمل على تحليل مستويات المنتخبات، التي من الوارد أن يقابلهم منتخب المانيا سواء في الوقت الحالي أو مستقبلا».

وتابع: «منتخب مصر ضمن المنتخبات الذين ندرسهم، لأنه وارد أن يواجه منتخب المانيا حال وصوله لكاس العالم».

وأضاف: «شاهدت عمر مرموش حينما كان لاعبا في فريق رديف فولفسبورج، وكان يشغل مركز الجناح حينها، ونادي سان باولي كان مرحلة فارقة في مسيرة عمر مرموش لأنه شغل في مركز المهاجم، ولعب بجوار صانع العاب مميز كان يموله بكرات ممتازة».

وأتم: «عمر مرموش يجيد اللعب رأس حربة في وجود اثنين مهاجمين، وطريقة لعبه تشبه فيرمينو وكريم بنزيما».