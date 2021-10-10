إيهاب أمين: إصرار اللاعبين سبب الفوز بالبطولة العربية.. وأوجستي مدرب قدير

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قال إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادى الأهلى وأفضل لاعب في البطولة العربية، إن البطولة كانت صعبة للغاية في النسخة الأخيرة، ولكن إصرار اللاعبين كان السبب في التتويج بها.

وقال إيهاب أمين في تصريحات تلفزيونية: «الإسباني أوجستى بوش، مدرب قدير ولديه خبرات كبيرة ويختلف عن المدربين المصريين فهو يمتلك فكر عال».

وأضاف أن المدربين المصريين أيضا لهم فضل عليه ولكن الظروف في الموسم الماضى حالت دون تحقيق البطولات.

وتوج الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، بلقب البطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري، بعدما فاز على فريق الكويت الكويتي في اللقاء النهائي الذي اقيم مساء السبت، بنتيجة (78-66).