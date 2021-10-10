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قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي

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قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي
كان يصرخ: "اتركوني في حالي أريد أن أموت"

قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي

في لقطة وثَّقتها كاميرا مواطنة أمريكية، قفز رجل من الطابق التاسع لمبنى سكني في محاولة انتحار بولاية نيو جيرسي، لكن حدث معه أمرٌ غريب.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، معجزة وثَّقتها مواطنة أمريكية، شهدت نجاة رجل من الموت المحقق بعد سقوطه من الطابق التاسع لمبنى سكني، وخرج حيًّا بكسور في اليد فقط.

وفي وقت العصر الهادئ بأحد أحياء مدينة جيرسي سيتي فوجئ السكان بصوت مدوٍّ، نتج من سقوط رجل على سقف سيارة واقفة على جانب الطريق.

ووفقًا للسلطات في مدينة جيرسي سيتي، فإن الرجل البالغ من العمر 31 عامًا قفز من الطابق التاسع لمبنى سكني في محاولة انتحار، لكنه سقط على سقف سيارة من نوع "بي إم دبليو"؛ فتهشم الجزء العلوي من السيارة، وقام الرجل من سقطته حيًّا وهو يسأل المارة "ماذا حدث؟".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد تسلل الرجل إلى الطابق التاسع غير المسكون، ويقوم عمال بناء بتجهيزه، وقفز من ذلك الطابق.

ووثَّقت كريستينا سميث الحادث المرعب بكاميرا هاتفها الشخصي، وانتشرت صورة الرجل على سقف السيارة المهشم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت سميث: "سمعت صوتًا مدويًا، ولم أدرك أنه صوت لسقوط شخص في البداية. الزجاج الخلفي للسيارة تفجّر، ثم خرج رجل من أعلى السيارة، وبدأ بالصراخ، ويده كانت ملتوية".

وأضافت: "سألني الرجل ماذا حصل؟ فقلت له أنت سقطت من أعلى. فكرت في نفسي لحسن حظه أنه كان يرتدي سترة شتوية منفوخة".

ووفقًا لشهود، كانوا بالقرب من الحادث، فإن الرجل ظل يصرخ "اتركوني في حالي، أريد أن أموت"، بينما كان بانتظار سيارة الإسعاف.

وأكدت السلطات الأمريكية أن الحادث لم يشمل تدخلاً خارجًا، وأن الرجل أقدم عليه برغبته عندما قفز من نافذة الطابق التاسع لمبنى سكني.

ومن المفارقات أن الرجل الذي حاول الانتحار كان مرتديًا الكمامة الوقاية من ، التي بدت متدلية من إحدى أذنيه عندما همَّ بالقيام من أعلى السيارة المحطَّمة. ()

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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