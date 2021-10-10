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مصدر أمني يرد على ادعاءات الإخوان بتورط الدولة في الاتجار بالأعضاء البشرية

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مصدر أمني يرد على ادعاءات الإخوان بتورط الدولة في الاتجار بالأعضاء البشرية مصدر أمني يرد على ادعاءات الإخوان بتورط الدولة في الاتجار بالأعضاء البشرية

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نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على صفحة أحد العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية «هارب»، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع ادعى خلاله تورط الدولة المصرية في تجارة الأعضاء البشرية، كما بث تسجيلا صوتيا منسوبا لأحد الأطباء العاملين بإحدى الوحدات الصحية بالسويس، ادعى خلاله إحضار سيارات تابعة لوزارة الداخلية أعداداً كبيرة من أطفال الشوارع «المتسولين» خلال الآونة الأخيرة لإجراء الكشف الطبي عليهم تمهيدا للاتجار بأعضائهم.

وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، مشيرا إلى أن ذلك عارٍ تماماً من الصحة، ويأتى ضمن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الشائعات وتأليب الرأي العام.

المصرى اليوم

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