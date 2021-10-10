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مدير عام التسويات الودية يزور مكتب عمل الباحة

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مدير عام التسويات الودية يزور مكتب عمل الباحة

زار مدير عام التسويات الودية في المملكة سليمان بن عبدالعزيز التويجري، مكتب العمل بمنطقة الباحة، والتقى مساعد المدير العام ومدير المكتب إبراهيم بن أحمد الزلفان ومدير إدارة التسوية الودية موفق الغامدي، ومدير لجنة العمالة المنزلية بالإنابة راشد ناصر الغامدي، وذلك للاطلاع على الجهود التي تقوم بها تلك الإدارتان بمنطقة الباحة.

وأثنى التويجري على نسبة الصلح مقارنة بمجموع القضايا بمكتب الباحة، مؤكدًا أن العمل مستمر على رفع مؤشر نسبة الصلح بهدف تقليل نسبة تدفق القضايا للمحاكم العمالية، وتقليص رفع القضايا المقدمة، والاستفادة من التقنية والنظام الإلكتروني للتسويات الودية (ودّي) الذي روعي في تصميمه أكثر من خدمة لتحقيق العدالة والشفافية وخدمة الاستشارة النظامية من خلال ربط قائمة الدعاوى بالنصوص النظامية لها مما يساعد العميل في معرفة موقفه النظامي لدعواه قبل الاستمرار في خطواتها.

كما قام مدير عام التسويات بتكريم موظفي التسوية الودية نظير ما يقومون به من جهد في أداء عملهم بحضور مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة شايق بن محمد آل شايق.

مدير عام التسويات الودية يزور مكتب عمل الباحة

مدير عام التسويات الودية يزور مكتب عمل الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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