«الجائزة الكبرى» يختتم فاعليات المهرجان القومى للمسرح المصري

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اختتم المهرجان القومى للمسرح المصري في دورته «14» دورة الكاتب المسرحي المصرى، والذى يرأسه الفنان القدير يوسف إسماعيل، بعرض استعراضي بعنوان «الجائزة الكبري» وقامت ببطولته الفنانة ايمان غنيم التي نالت اعجاب. الحضور وحصلت على تصفيق كبير.

وقدم الفنانان عابد عنانى وخالد كمال حفل الختام، وشكرا صناعة العرض الموسيقي الراقص «الجائزة الكبرى» للمخرج إسلام إمام، وأشعار طارق على، ألحان هشام جبر، ديكور محمد الغرباوي، أزياء مروه عودة، تصميم استعراضات شيرين حجازي ومن بطولة إيمان غنيم وباقة من الشباب المسرحين، ويصمم الاضاءة رضا ابراهيم والخدع لخالد عباس وهندسة الصوت لمحمود عبداللطيف والمكياج لاحمد فكري.

تنافس بهذه الدورة 33 عرضا مسرحيا من جهات إنتاج مختلفة منها البيت الفني للمسرح، المسرح المستقل، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المعهد العالى للفنون المسرحية، المسرح الجامعي، وباقي الجهات التي تنتج المسرح في مصر، وقدمت العروض على مدار 12 يوما على مسارح ميامي والسلام والطليعة والعرائس ومتروبول والغد والعائم والجمهورية والهناجر ومركز الجيزة الثقافى والمعهد العالى للفنون المسرحية.

العرض الأستعراضي لختام القومي للمسرح

العرض الأستعراضي لختام القومي للمسرح

العرض الأستعراضي لختام القومي للمسرح