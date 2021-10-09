ثقافة بني سويف تحتفل بنصر أكتوبر

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في ضوء توجيهات د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية احتفالا بانتصارات أكتوبر بفرع ثقافة بني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث عقد بيت ثقافة اهناسيا المدينة محاضرة عن حرب «أكتوبر تجسيدا لمفهوم الوطنية والمواطنة والتضحية»، ألقاها الأديب مصطفى محمود رئيس نادي الأدب، والذي تحدث عن شجاعة وبسالة أبطال أكتوبر والتي دونت في سجلات العسكرية المصرية من أجل عودة أغلى بقعة في أرض الوطن إنها أرض الفيروز سيناء الغالية على نفوس المصريين، هذا بجانب ورشة فنية لعمل طائرة باستخدام ورق الفوم الملون، كما قدمت مكتبة أبوصير الملق حلقة نقاشية عن «نصر أكتوبر» القاها مسؤول النشاط، والذي تكلم عن خطة الرئيس السادات والإعداد للحرب والعبور العظيم وتحطيم أسطورة الجيش الذي لايقهر، ودور سلاح الطيران أثناء الحرب، مع ورشة حكي أريد أن أعرف عن الحصان تأليف وفاء أشرف.

نظم بيت ثقافة اهناسيا الخضراء محاضرة بعنوان «حرب أكتوبر تعبير عن الإرادة المصرية» ألقاها منصور النويري، تحدث خلالها عن إرادة وعزيمة المصريين قبل الحرب، التي لم تكن حرباً بقدر ما كانت معجزة ولم تكن انتصاراً بقدر ما كانت اكتشافاً لأنفسنا ولقدراتنا، وفي سياق متصل عقدت مكتبة منشأة عاصم وسمسطا وبيت ثقافة أبوسليم محاضرة عن «انتصارات أكتوبر المجيدة» تناولا خلالها قدرة المصريين على خوض أي حرب دفاعا عن أراضيهم، وكان الحديث بقصر ثقافة بني سويف في الحكاء عن «حرب أكتوبر»، حيث نجحت مصر في هذه الحرب من اختراق خط بارليف خلال ست ساعات من بدء الحرب، مع عرض فني لفرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة.

عقد قصر ثقافة شرق النيل نادي أدب تحت التأسيس أمسية شعرية وقراءة بعض القصص الأدبية من كتاب مجموعة قصصية «الأموات يضحكون» تأليف الشاعر سيد المناعي، فيما نفذ قصر ثقافة ببا ورشة فنية تشكيل بالطين الأسواني.