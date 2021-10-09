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نائب رئيس جامعة حلوان: تحويل المقررات الدراسية إلى إلكترونية

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نائب رئيس جامعة حلوان: تحويل المقررات الدراسية إلى إلكترونية نائب رئيس جامعة حلوان: تحويل المقررات الدراسية إلى إلكترونية

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أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، على تقديم الجامعة للعديد من الخدمات الإلكترونية لأبنائها، ووفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أنه ستصبح المقررات الدراسية إلكترونية.

وأشار رفاعي إلى الخدمات الطلابية الأخرى التي تقدم إليهم من خلال موقع الجامعة ومواقع الكليات مشيرا إلى قيام الجامعة بتطوير شامل ووضع خطة للأنشطة حتي تنتظم العملية التعليمية بصورة كبيرة، مؤكداً أنه لن يسمح للطالب بدخول الجامعة إلا بعد تلقى لقاح كورونا.

أكدت الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تشكل وجدان الشباب المصري، وأن العام الجامعي الجديد سيشهد اهتمامًا كبيرًا بالطلاب على كافة الأصعدة،، موضحة أن الجامعة محل للتواصل الاجتماعى ومصدر للثقافة والعلوم.

وتستقبل الجامعة طلابها اليوم في ظل اهتمام كبير بالحفاظ على سلامتهم من خلال التأكيد على تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك لحماية الجميع من حدوث تداعيات جديدة لفيروس كورونا وقد تم تطعيم الطلاب الجدد أثناء إجراء الكشف الطبي لهم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان .

المصرى اليوم

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