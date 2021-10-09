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الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين في باب العامود بالقدس

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الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين في باب العامود بالقدس الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين في باب العامود بالقدس

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اعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، 4 فلسطينيين في حي باب العامود بالقدس الشرقية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن عددا من الشبان الفلسطينيين تجمعوا في باب العامود واشتبكوا مع قوات الشرطة الإسرائيلية ورشقوها بالحجارة.

وأضافت الصحيفة أن 4 فلسطينيين تم اعتقالهم بتهمة الإخلال بالنظام العام، زاعمة أن أحدهم هاجم ضابط شرطة وتم القبض عليه بعد محاولته الفرار في نهاية مطاردة قصيرة.

في سياق متصل بثت وسائل إعلام فلسطينية مقطع يوثق اعتقال الشرطة أحد الفلسطينيين بشكل عنيف في باب العامود.

المصرى اليوم

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