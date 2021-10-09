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البابا تواضروس يلتقي شباب الأسبوع العالمي الأول

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البابا تواضروس يلتقي شباب الأسبوع العالمي الأول البابا تواضروس يلتقي شباب الأسبوع العالمي الأول

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عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، السبت، لقاءًا من المقر البابوي بالقاهر، على الإنترنت عبر تطبيق Zoom، مع مجموعة من الشباب القبطي ممن شاركوا في الأسبوع العالمي الأول لشباب الكنيسة القبطية عبر قارات العالم الذي عقد في أغسطس ٢٠١٨.

تناول البابا أثناء اللقاء موضوع «أهمية الوقت» من خلال مثل العذارى الحكيمات داعيًا إلى التمسك بخمس جواهر هي: الإيمان، الكتاب المقدس، الكنيسة المقدسة، نقاوة السلوك، الحياة الأبدية.

وفي الختام اطمأن البابا على دراستهم وأعمالهم وخدماتهم التي يقومون بها في عدة مجالات.

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