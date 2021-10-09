أخبار عاجلة

المنسقة الأممية: الجيش لا يزال يمثل ركيزة الاستقرار في لبنان -
حملة أمنية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة -
"الشباب" ينتفض ويزحف للمراكز المتقدمة عبر شباك "الباطن" -
شاهد.. متطوعون يساهمون في معالجة التشوه البصري بسبت الجارة -
باسيل: التيار الوطني الحر سيتصدى لمن يحاولون عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت -
إطلالة جريئة لـ أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي -
أستاذ قانون دستوري : المرزوقي يرتكب عملًا عدوانيًا ضد الدولة يحرمه من راتبه الشهري -
"الأمن العام" ينفّذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة -
"ماكرون" يعترف بارتكاب فرنسا مجزرة الجزائريين.. ويندد بجرائم لا مبرر لها -
الْتقى عددًا من المسؤولين.. رئيس اتحاد الكرة الطائرة يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحضيرًا لمواجهة الصين.. الأخضر يستأنف تدريباته على ملعب "رديف" الجوهرة

Print
تحضيرًا لمواجهة الصين.. الأخضر يستأنف تدريباته على ملعب "رديف" الجوهرة تحضيرًا لمواجهة الصين.. الأخضر يستأنف تدريباته على ملعب "رديف" الجوهرة

تحضيرًا لمواجهة الصين.. الأخضر يستأنف تدريباته على ملعب

وسط حضور ومتابعة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، واصل السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت تدريباته في معسكره المقام حاليًا في محافظة جدة. ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب الصين الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، الذي قسَّم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية؛ وخصص لهم تمارين استرجاعية متنوعة، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت بتمارين الإحماء، ثم تمارين استرجاعية، قبل أن تُختتم بالكرات العرضية والتسديد على المرمى.

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غد الأحد عند الساعة السابعة والنصف مساء على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية"، وذلك في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المنتخب يقترب من خوض معسكر في قطر قبل كأس العرب

المنتخب يقترب من خوض معسكر في قطر قبل كأس العرب

كيروش يستقر على موعد انطلاق معسكر المنتخب المقبل

كيروش يستقر على موعد انطلاق معسكر المنتخب المقبل

إبراهيم حسن: منح صلاح شارة المنتخب واستبعاد أفشة وشريف «أخطاء كبيرة»

إبراهيم حسن: منح صلاح شارة المنتخب واستبعاد أفشة وشريف «أخطاء كبيرة»

إبراهيم حسم يهاجم اتحاد الكرة.. ويؤكد: لن نقبل بتدريب المنتخب الأولمبي

إبراهيم حسم يهاجم اتحاد الكرة.. ويؤكد: لن نقبل بتدريب المنتخب الأولمبي