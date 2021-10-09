لاعب بيراميدز يتماثل للشفاء من الإصابة في وتر أكيليس

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تماثل محمود من صابر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، للشفاء من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في وتر اكيليس، خلال مباراة الزمالك الودية التي اقيمت الأسبوع الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وعاد اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد التأكد من تماثله للشفاء من الإصابة.

وفضل إيهاب جلال، المدير الفني للفريق السماوي، إراحة اللاعب عن المباراة الودية التي جمعت الفريق بنظيره أهلي بني غازي الليبي التي اقيمت مساء السبت، وانتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

ويستعد بيراميدز للسفر يوم 13 أكتوبر الجاري إلى تنزانيا لمواجهة فريق عزام يوم 16 من ذات الشهر في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية بالعاصمة دار السلام، على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي يوم 23 أكتوبر الجاري.