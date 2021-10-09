عماد السيد ينتظم فى تدريبات الجونة غداً

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ينتظم عماد السيد حارس مرمي الزمالك السابق في تدريباته فريقه الجديد الجونة غدا «الأحد» بعدما أنهى إجراءات انتقاله للفريق الساحلي قادما من صفوف الاتحاد السكندري.

ونجح الجونة في خطف عماد السيد مساء الخميس الماضى في الساعات الأخيرة من فترة الميركاتو الصيفي، في إطار خطة النادي الساحلي لدعم صفوفه بمواهب مميزة في جميع المراكز للمنافسة على مركز متقدم في مسابقة الموسم المقبل المقرر انطلاقها 25 أكتوبر الجاري.

وضم الجونة هذا الصيف كلا من المهاجم اميدو ادريسو من فريق تشتشا الغاني بيع نهائي، حسام غانم من بيراميدز بيع نهائي، عماد السيد من الاتحاد السكندري في صفقة بيع نهائي، الإثيوبي شيمس بيكلي لاعب المقاصة في صفقة انتقال حر، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش في صفقة انتقال حر، وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي السابق في صفقة انتقال حر، وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري السابق بيع نهائي، ومحمود عبدالقادر ظهير أيسر فريق بيراميدز، ومحمد رزق من إنبى، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء محمود الجزار مدافع الأهلي.