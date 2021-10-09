أخبار عاجلة

المنسقة الأممية: الجيش لا يزال يمثل ركيزة الاستقرار في لبنان -
حملة أمنية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة -
"الشباب" ينتفض ويزحف للمراكز المتقدمة عبر شباك "الباطن" -
شاهد.. متطوعون يساهمون في معالجة التشوه البصري بسبت الجارة -
باسيل: التيار الوطني الحر سيتصدى لمن يحاولون عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت -
إطلالة جريئة لـ أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي -
أستاذ قانون دستوري : المرزوقي يرتكب عملًا عدوانيًا ضد الدولة يحرمه من راتبه الشهري -
"الأمن العام" ينفّذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة -
"ماكرون" يعترف بارتكاب فرنسا مجزرة الجزائريين.. ويندد بجرائم لا مبرر لها -
الْتقى عددًا من المسؤولين.. رئيس اتحاد الكرة الطائرة يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عماد السيد ينتظم فى تدريبات الجونة غداً

Print
عماد السيد ينتظم فى تدريبات الجونة غداً عماد السيد ينتظم فى تدريبات الجونة غداً

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ينتظم عماد السيد حارس مرمي السابق في تدريباته فريقه الجديد الجونة غدا «الأحد» بعدما أنهى إجراءات انتقاله للفريق الساحلي قادما من صفوف الاتحاد السكندري.

ونجح الجونة في خطف عماد السيد مساء الخميس الماضى في الساعات الأخيرة من فترة الميركاتو الصيفي، في إطار خطة النادي الساحلي لدعم صفوفه بمواهب مميزة في جميع المراكز للمنافسة على مركز متقدم في مسابقة الموسم المقبل المقرر انطلاقها 25 أكتوبر الجاري.

وضم الجونة هذا الصيف كلا من المهاجم اميدو ادريسو من فريق تشتشا الغاني بيع نهائي، حسام غانم من بيراميدز بيع نهائي، عماد السيد من الاتحاد السكندري في صفقة بيع نهائي، الإثيوبي شيمس بيكلي لاعب المقاصة في صفقة انتقال حر، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش في صفقة انتقال حر، وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي السابق في صفقة انتقال حر، وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري السابق بيع نهائي، ومحمود عبدالقادر ظهير أيسر فريق بيراميدز، ومحمد رزق من إنبى، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء محمود الجزار مدافع الأهلي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شرط وحيد من أبوجبل لتجديد عقده مع الزمالك

شرط وحيد من أبوجبل لتجديد عقده مع الزمالك

نجم الزمالك السابق: بن شرقي لن يجدد عقده مع الأبيض وحسم وجهته المقبلة

نجم الزمالك السابق: بن شرقي لن يجدد عقده مع الأبيض وحسم وجهته المقبلة

وليد صلاح عبداللطيف: فوز الزمالك على توسكر أهم من الأداء

وليد صلاح عبداللطيف: فوز الزمالك على توسكر أهم من الأداء

الزمالك يختار محمود علاء «رجل» مباراة توسكر الكيني

الزمالك يختار محمود علاء «رجل» مباراة توسكر الكيني