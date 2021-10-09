تعرف على عقوبات حيازة «الكلاب الضالة» في القانون المقرر مناقشته بمجلس النواب

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مع بدء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، من المنتظر مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والذي ستواصل لجنة الزراعة والري بالمجلس مناقشته خلال دور الانعقاد الثاني، بعد أن بدأت مناقشته في دور الانعقاد الأول ولم يتسنى عرضه على الجلسة العامة للمناقشة.

وحدد مشروع القانون عددا من العقوبات التي توقع على من يخالف النصوص الواردة به، وتمثلت العقوبات في التالي:

حظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص، ويعاقب بالحبس وغرامة تصل لـ100 ألف كل من حاز كلبا دون الحصول على ترخيص.

يعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان.. والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

كما يعاقب بالحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.

وحظر مشروع القانون حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة، ويعاقب يالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص.

كما يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل رقم مسلسل وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، ويلزم بأن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، ويعاقب بالحبس وغرامة تصل لـ200 ألف من لا يلتزم بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء، وفي حالة الحكم بالسجن أو الحبس تتم مصادرة الحيوان محل المخالفة.