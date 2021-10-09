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خبيرة تغذية: الشباب أكثر الشرائح التي تعاني من زيادة الوزن

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خبيرة تغذية: الشباب أكثر الشرائح التي تعاني من زيادة الوزن خبيرة تغذية: الشباب أكثر الشرائح التي تعاني من زيادة الوزن

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن شريحة الشباب داخل المجتمع هي أكثر الشرائح التي تعاني من زيادة الوزن، ولذلك أطلقت مبادرة أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء، بهدف إنشاء بنية تحتية من الشباب لا يعاني من زيادة الوزن، ويتقدم به العمر بلا زيادة الوزن، وبالتالي لا يكون عرضة للإصابة بتبعات ما بعد السمنة.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلاميتين إيناس الليثي، وأمنية مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت، أن الشعب المصري لديه وعي كبير بزيادة الوزن، وهذا واضح في قيام الكثير من المواطنين بالذهاب إلى الأطباء لخفض الوزن الزائد، أو من خلال المتابعة أون لاين مع أخصائي تغذية، خاصة أن طبيب أو إخصائي التغذية ليس في حاجة للكشف على المرض بسماعة، ويقوم بتحديد العلاج المناسب من خلال الرد على بعض الأسئلة.

وأضافت أنه لا يوجد كورس أو مكمل غذائي يصلح لكل مرضى السمنة، لأن أسباب الإصابة مختلفة، خلاف أن العلاج قد يختلف من مرحلة عمرية للأخرى.

المصرى اليوم

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