تدريب إعلامي لقيادات التخطيط

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تعتزم وزارة الاقتصاد والتخطيط، التعاقد مع شركة متخصصة في خدمات النشر والطباعة والدعاية والإعلان والإنتاج الفني، لتولي مهمة التدريب الإعلامي لمكتب الوزير ولقيادات الوزارة، بهدف دعم أدوار الوزارة المتمثلة في دعم الرؤية الوطنية، وإدارة ووضع خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية، وتعزيز تطوير وتنمية رأس المال الاجتماعي والبشري والفكري، فضلا عن تطوير القدرات الداخلية لتحقيق مستوى عالمي من التميز المؤسسي.

مهام للاقتصاد والتخطيط

01 الخبير الاقتصادي الاجتماعي

تطوير نماذج اقتصادية اجتماعية للمحاكاة والمساعدة في التخطيط الوطني

توفير البحوث الاقتصادية وإعداد التقارير لدعم اتخاذ القرارات

مراجعة وتبني الأدوات والمنهجيات الاقتصادية الاجتماعية لتعزيز انطلاق الاقتصاد المعرفي

تطوير وبناء قاعدة الاقتصاد المعرفي

02 مواءمة النظام العام

المحافظة على رؤية شاملة لجميع الجهات الحكومية بما يضمن المواءمة والتناغم

إدارة التكامل بين مختلف القطاعات

الإشراف على عملية التنفيذ لمختلف القطاعات وتقييم الأثر

احتضان عمليات تأسيس الكيانات الناشئة

المبادرة وإرشاد الوزارات على صعيد تنمية قدرات التخطيط وبناء القدرات

الدعم والمساندة على المستوى الوطني للجهات في عمليات وضع الخطط

03 المسؤول عن إدارة ووضع خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية

إعداد خطط تنمية اقتصادية اجتماعية قصيرة وطويلة المدى على المستوى القطاعي والمناطقي لتحقيق تنمية مستدامة تطوير منصة محورية للتعاون وتنظيم الجهود بين الجهات الحكومية المركزية والمناطقية تمكين عملية التخطيط على مستوى رؤى المناطق إعداد الخطط المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية دعم عمليات تطوير الاقتصادي الجديد (الرقمي والصناعات وغيرها)

04 مطور السياسة الاقتصادية الوطنية

مراجعة وتقييم السياسات لضمان التوافق الكامل بينها

اقتراح وإعداد سياسات الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي

اقتراح السياسات والتوصيات لتطوير النظام الاقتصادي في كافة القطاعات

توفير وإعداد توصيات الخبراء بمقترحات لمعالجة تحسين حالة الاقتصاد السعودي

05 داعم للرؤية الوطنية

أهداف تخطيطية

سد أي فجوات محتملة في إطار تحقيق رؤية 2030

تقديم الدعم لجميع برامج تحقيق الرؤية

تنفيذ المشاريع الخاصة ببرامج تحقيق الرؤية 2030

تحديد التحديات المقترنة بتنفيذ برامج 2030

تصميم ومراجعة وتقييم المشاريع الخاصة بالجهات الأخرى

تحديد البرامج والجهات وتطويرها واحتضان عمليات التأسيس

تمكين النمو المستدام والتنوع الاقتصادي للمملكة وتعزيز مكانتها ومرتبتها في المنصات العالمية

تحليل وتطوير وتحسين السياسات والتوصية بتغييرات في التشريعات والأنظمة

ضمان تغطية وتكامل جميع القطاعات والمناطق في عملية تخطيط التنمية

التوصية ودعم اتفاقيات الشراكة والتعاون الدولية وضمان قيام المملكة بدورها الدولي في التنمية والاستدامة