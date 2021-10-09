تدريب إعلامي لقيادات التخطيط

مهام للاقتصاد والتخطيط
01 الخبير الاقتصادي الاجتماعي
تطوير نماذج اقتصادية اجتماعية للمحاكاة والمساعدة في التخطيط الوطني
توفير البحوث الاقتصادية وإعداد التقارير لدعم اتخاذ القرارات
مراجعة وتبني الأدوات والمنهجيات الاقتصادية الاجتماعية لتعزيز انطلاق الاقتصاد المعرفي
تطوير وبناء قاعدة الاقتصاد المعرفي
02 مواءمة النظام العام
المحافظة على رؤية شاملة لجميع الجهات الحكومية بما يضمن المواءمة والتناغم
إدارة التكامل بين مختلف القطاعات
الإشراف على عملية التنفيذ لمختلف القطاعات وتقييم الأثر
احتضان عمليات تأسيس الكيانات الناشئة
المبادرة وإرشاد الوزارات على صعيد تنمية قدرات التخطيط وبناء القدرات
الدعم والمساندة على المستوى الوطني للجهات في عمليات وضع الخطط
03 المسؤول عن إدارة ووضع خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية
إعداد خطط تنمية اقتصادية اجتماعية قصيرة وطويلة المدى على المستوى القطاعي والمناطقي لتحقيق تنمية مستدامة تطوير منصة محورية للتعاون وتنظيم الجهود بين الجهات الحكومية المركزية والمناطقية تمكين عملية التخطيط على مستوى رؤى المناطق إعداد الخطط المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية دعم عمليات تطوير الاقتصادي الجديد (الرقمي والصناعات وغيرها)
04 مطور السياسة الاقتصادية الوطنية
مراجعة وتقييم السياسات لضمان التوافق الكامل بينها
اقتراح وإعداد سياسات الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي
اقتراح السياسات والتوصيات لتطوير النظام الاقتصادي في كافة القطاعات
توفير وإعداد توصيات الخبراء بمقترحات لمعالجة تحسين حالة الاقتصاد السعودي
05 داعم للرؤية الوطنية
أهداف تخطيطية
سد أي فجوات محتملة في إطار تحقيق رؤية 2030
تقديم الدعم لجميع برامج تحقيق الرؤية
تنفيذ المشاريع الخاصة ببرامج تحقيق الرؤية 2030
تحديد التحديات المقترنة بتنفيذ برامج 2030
تصميم ومراجعة وتقييم المشاريع الخاصة بالجهات الأخرى
تحديد البرامج والجهات وتطويرها واحتضان عمليات التأسيس
تمكين النمو المستدام والتنوع الاقتصادي للمملكة وتعزيز مكانتها ومرتبتها في المنصات العالمية
تحليل وتطوير وتحسين السياسات والتوصية بتغييرات في التشريعات والأنظمة
ضمان تغطية وتكامل جميع القطاعات والمناطق في عملية تخطيط التنمية
التوصية ودعم اتفاقيات الشراكة والتعاون الدولية وضمان قيام المملكة بدورها الدولي في التنمية والاستدامة