بئر عسكر مصيدة تتربص بالمركبات

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تحول طريق بئر عسكر- النقعاء شمال نجران إلى كمائن ومطبات تتربص بالمركبات جراء عدم سفلتة التحويلة المرورية بالطريق فضلا عن غياب عمليات الصيانة عقب الأمطار، فيما التزم فرع وزارة النقل بالمنطقة الصمت حول معاناة أهالي المحافظات الشمالية من انقطاع الطريق، وعدم سفلتة الطريق الآخر البديل أسفل عقبة حمران، واستمرار معاناة السكان لأكثر من أربعة أشهر.

اختصار الطريق

وشكا الأهالي من التلفيات التي تلحق بسياراتهم جراء عدم سفلتة التحويلة وشددوا على ضرورة القيام بعمليات الصيانة، لوقف نزيف الخسائر المالية التي تلحق بهم جراء تعطل سياراتهم، مشددين على أن طريق بئر عسكر - النقعاء يعد الشريان الرئيس لمحافظتي حبونا وبدر الجنوب، وتكمن أهميته في اختصاره ما يقارب 30 كلم عن الطرق الأخرى، وترتاده مئات السيارات يوميا من الموظفين، ويشهد كثافة وحركة مرورية عالية، ما تسبب في تصاعد الغبار بشكل كثيف يضر بالمارة والمنازل المجاورة.

إعادة السفلتة

وانتقد عدد من أهالي المحافظات الشمالية الآلية التي اتبعتها المؤسسة المنفذة للصيانة بالطريق خاصة في عملية إعادة السفلتة للجزء الذي جرفته السيول ووصفوها بـ«البدائية»، وذلك باستخدام جرافة لتمهيد الطريق، بدلا من الآلات المخصصة لذلك، مما تسبب في حدوث حفر ومطبات أتلفت الموقع، وحولته إلى كمائن للمركبات.

صمت

«الوطن» حاولت التواصل مع مدير عام فرع وزارة النقل بنجران المهندس وبران عطشان للرد عن الاستفسار المرسل منذ 15 يوما دون جدوى، لتعاود إرسال رسائل نصية على جواله طيلة أسبوعين إلا أنه لم يرد رغم التواصل مع مدير مكتب مدير فرع وزراة النقل مهدي خمسان.