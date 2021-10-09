أخبار عاجلة

باسيل: التيار الوطني الحر سيتصدى لمن يحاولون عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت -
إطلالة جريئة لـ أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي -
أستاذ قانون دستوري : المرزوقي يرتكب عملًا عدوانيًا ضد الدولة يحرمه من راتبه الشهري -
"الأمن العام" ينفّذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة -
"ماكرون" يعترف بارتكاب فرنسا مجزرة الجزائريين.. ويندد بجرائم لا مبرر لها -
الْتقى عددًا من المسؤولين.. رئيس اتحاد الكرة الطائرة يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي -
جبران باسيل: التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف -
فلسطين تسجل 270 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية» -
على رأسهم صلاح.. أعظم 5 لاعبين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعثة تخضع لمسحة كورونا فور الوصول إلى ليبيا

Print
بعثة المنتخب تخضع لمسحة كورونا فور الوصول إلى ليبيا بعثة تخضع لمسحة كورونا فور الوصول إلى ليبيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خضع أعضاء بعثة منتخب الأول لكرة القدم لمسحة كورونا فور الوصول إلى فندق الإقامة بليبيا استعدادًا لمواجهة الليبي في التاسعة مساء يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

غادرت في الخامسة والنصف مساء اليوم«السبت» بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مطار برج العرب متوجهة إلى ليبيا على متن طائرة خاصة لمواجهة منتخب ليبيا، وكان المنتخب الوطني قد فاز أمس على نظيره الليبي 1-0 ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة، وتصدر قمتها، وتضم بعثة المنتخب الوطني جميع أعضاء الجهاز الفني بقياد كارلوس كيروش وقائمة اللاعبين الـ24 المختارين للمباراتين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية»

دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية»

بالصور.. تفاصيل الاستعدادات النهائية لحفل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار

بالصور.. تفاصيل الاستعدادات النهائية لحفل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار

سفير مصر بالنيجر يؤازر الأهلي أمام الحرس الوطني

سفير مصر بالنيجر يؤازر الأهلي أمام الحرس الوطني

سقوط سيارة نقل في البحر بميناء الدخيلة ومصرع سائقها

سقوط سيارة نقل في البحر بميناء الدخيلة ومصرع سائقها