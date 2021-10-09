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خضع أعضاء بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم لمسحة كورونا فور الوصول إلى فندق الإقامة بليبيا استعدادًا لمواجهة المنتخب الليبي في التاسعة مساء يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

غادرت في الخامسة والنصف مساء اليوم«السبت» بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مطار برج العرب متوجهة إلى ليبيا على متن طائرة خاصة لمواجهة منتخب ليبيا، وكان المنتخب الوطني قد فاز أمس على نظيره الليبي 1-0 ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة، وتصدر قمتها، وتضم بعثة المنتخب الوطني جميع أعضاء الجهاز الفني بقياد كارلوس كيروش وقائمة اللاعبين الـ24 المختارين للمباراتين.