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وزير التعليم العالي: سنتخلص من الكتاب الجامعي قريبا

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وزير التعليم العالي: سنتخلص من الكتاب الجامعي قريبا وزير التعليم العالي: سنتخلص من الكتاب الجامعي قريبا

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه جار العمل على إنجاز ملف تحويل الكتب الجامعية إلى إلكترونية منذ عامين، موضحًا أن الجامعات قطعت شوطا كبيرا في هذا الشأن، وقريبًا سنتخلص من الكتاب الجامعي واستبداله بالكتاب الرقمي، وسينتهي ظهور الكتب الورقية في الجامعات تمامًا.

واضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» عبر قناة القاهرة والناس، أن فيروس «كورونا» ساعد كثيرا في إنجاز رفع المقررات على منصات التواصل لتكون متاحة إلكترونيا، بالإضافة إلى التغلب على تحدي حقوق الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس من أصحاب المناهج الدراسية.

ولفت إلى أن الجامعات وضعت نظاما رائعا لرفع وتصوير المقررات الدراسية إلكترونيًا وتعويض أعضاء التدريس بمقابل مناسب لهم، والعمل على راحة الطلاب من خلال حصولهم على برامج ومنصات إلكترونية.

المصرى اليوم

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