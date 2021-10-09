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بيراميدز يتغلب على أهلي بنغازي بهدفين ودياً

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بيراميدز يتغلب على أهلي بنغازي بهدفين ودياً بيراميدز يتغلب على أهلي بنغازي بهدفين ودياً

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تغلب الفريق الكروي الأول بنادى بيراميدز على نظيرة أهلي بني غازي الليبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقان اليوم «السبت» على أرض ملعب الدفاع الجوي، وسجل هدف التقدم لبيراميدز في الشوط الأول هشام محمد من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، وتعادل أهلي بنغازي في الشوط الثاني عن طريق فاضل سلامة، وسجل عمر جابر هدف الفوز لبيراميدز في الشوط الثاني من ركلة جزاء.

ويستعد بيراميدز للسفر يوم 13 أكتوبر الجاري إلى تنزانيا لمواجهة فريق عزام يوم 16 من ذات الشهر في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية بالعاصمة دار السلام، على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي يوم 23 أكتوبر الجاري.

وبدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم:حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: على جبر- أسامة جلال- أحمد أيمن منصور- أحمد توفيق، خط الوسط: إسلام عيسى- إبراهيم حسن- عمر جابر- هشام محمد، خط الهجوم: محمود وادي- دودو الجباس

ودفع إيهاب جلال مع نهاية الشوط الأول باللاعب الشاب عماد ميهوب بدلا من محمود وادي الذي تعرض للإصابة، بعد التحام قوي مع أحد لاعبي الفريق الليبي.

المصرى اليوم

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