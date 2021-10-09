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وزير التعليم العالي: يوجد شعور بعودة الروح للجامعات.. ونستعد للعام الدراسي من 3 شهور

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وزير التعليم العالي: يوجد شعور بعودة الروح للجامعات.. ونستعد للعام الدراسي من 3 شهور وزير التعليم العالي: يوجد شعور بعودة الروح للجامعات.. ونستعد للعام الدراسي من 3 شهور

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة تستعد منذ أكثر من 3 شهور لانطلاق العام الدراسي الجديد، قائلا: «هناك شعور بعودة الروح للجامعات تزامنا مع أول يوم دراسي».

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، أنه من بين 10 طلاب هناك 7 طلاب جرى تطعيمهم بلقاح كورونا، مؤكدًا أنه جرى تطعيم 1.2 مليون طالب بالجامعات قبل بدء العام الدراسي بـ40 يومًا.

وتابع: «هناك عدد ضخم من المتطوعين في حملة تطعيم طلاب الجامعات.. والمؤشر اليومي لتطعيم الطلاب تجاوز 55 ألف طالب.

المصرى اليوم

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