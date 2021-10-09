تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية
النيابة تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة في فيديو متداول
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رصده ورفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن ظهور امرأة تتلفظ بعبارات خادشة للحياء...
الرياض : سعود الخزيم
03 ربيع الأول 1443 هـ
أعلن تطبيق "توكلنا" أنه يمكن للأفراد مشاركة وإسناد تذاكر الفعاليات الخاصة بهم من التطبيق إلى المستخدمين الآخرين، حيث يمكن...
الرياض : الوطن
03 ربيع الأول 1443 هـ
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب قضايا جنائية...
مكة المكرمة :الوطن
03 ربيع الأول 1443 هـ
تعلن وزارة الحج والعمرة أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام...
مكة المكرمة :الوطن
03 ربيع الأول 1443 هـ
لم يدر بخلد مواطن أن يشاهد سيارته وقد التهمتها النيران، بعد عودته من أداء صلاة الظهر أمس في محافظة صبيا، حسب ما أكده متداولون...
جازان: عبدالله سهل
03 ربيع الأول 1443 هـ