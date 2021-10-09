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تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية

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النيابة تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة في متداول

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رصده ورفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن ظهور امرأة تتلفظ بعبارات خادشة للحياء...

82a4580310.jpgالرياض : سعود الخزيم
6c30e5eaa3.jpg03 ربيع الأول 1443 هـ

تعرف على طريقة إسناد التذاكر في توكلنا للآخرين

أعلن تطبيق "توكلنا" أنه يمكن للأفراد مشاركة وإسناد تذاكر الفعاليات الخاصة بهم من التطبيق إلى المستخدمين الآخرين، حيث يمكن...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png03 ربيع الأول 1443 هـ

مكة : ضبط مواطن يسرق الهواتف بالاحتيال

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب قضايا جنائية...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png03 ربيع الأول 1443 هـ

تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين للمحصنين بجرعتين فقط

تعلن وزارة الحج والعمرة أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png03 ربيع الأول 1443 هـ

مجهول يحرق مركبة ويلوذ بالفرار في صبيا

لم يدر بخلد مواطن أن يشاهد سيارته وقد التهمتها النيران، بعد عودته من أداء صلاة الظهر أمس في محافظة صبيا، حسب ما أكده متداولون...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png03 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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