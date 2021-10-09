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بعد احتفالهم بعد ميلادها الـ41.. عبد الوهاب لجمهورها: «هما 39 وردة بس»

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بعد احتفالهم بعد ميلادها الـ41.. شيرين عبد الوهاب لجمهورها: «هما 39 وردة بس» بعد احتفالهم بعد ميلادها الـ41.. عبد الوهاب لجمهورها: «هما 39 وردة بس»

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وجهت الفنانة عبدالوهاب رسالة شكر لجمهورها، بعد أن احتفلوا بعيد ميلادها الـ 41 الذي وافق أمس الجمعة.

ونشرت شيرين صورًا، من هدايا عيد ميلادها وظهرت فيها مجموعة باقة من الورود، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر».

وعلقت على الصور، قائلة :«ربنا يخليكوا ليا دايمًا عيلة مش بس علاقة محبة بين جمهور وفنان، كلامكوا ودعمكوا كتير كان اللي بيوقفني على رجلي».

وتابعت :«كل سنة وأنتم حبايبي وربنا ما يحرمني منكم أبدًا وهما 39 وردة بس».

يذكر أن آخر أعمال شيرين عبدالوهاب أغنية «هي الدنيا»، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي.

شيرين عبد الوهاب

المصرى اليوم

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