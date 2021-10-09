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خالد الجندي: «زواج المحلل» حيلة رخيصة للتحايل على الشريعة

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خالد الجندي: «زواج المحلل» حيلة رخيصة للتحايل على الشريعة خالد الجندي: «زواج المحلل» حيلة رخيصة للتحايل على الشريعة

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن زواج المحلل الذي أطل على المجتمع أظهر سوءة بعض الناس بأن لجأوا إلى حيل رخيصة للتحايل على الشريعة الإسلامية وتجاوز الأمر في كتاب الله.

وأضاف الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن «النكاح هو عقد بين طرفين لهما كل الحق في اشتراط ما يرون اشتراطه بما لا يتنافى مع كتاب الله ورسوله».

وأوضح أن «الشروط في عقد النكاح تنقسم إلى قسمين أولهما ما يلزم الوفاء به ومنها ما يكون باطلًا»، لافتًا إلى أن «الشروط الباطلة التي تطرأ على عقد النكاح لا تفسد العقد لذاته».

وتابع: «لو شخص باع لشخص آخر سيارة واشترط بيع السيارة بدون ركوبها فإن البيع صحيح والشرط فاسد لا يلزم الوفاء به»، موضحًا أن شروط صحة عقد الزواج تشمل تعيين الزوجين.

ولفت إلى أن الشروط تضم خلو الزوجين من الموانع الشرعية كعدم زواج المرأة من رجل آخر أو حملها أو تزوج الرجل من أربعة، إضافة إلى وجود الولي للمرأة من أجل الإشهاد على النكاح، والرضا من قبل الزوج والزوجة، منوهًا إلى أن اختلال عنصر الرضا يجعل العقد باطلًا وغير جائز.

المصرى اليوم

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