"أبل" تُطلق الإصدار التجريبي الثالث من iOS 15.1.. تعرَّف على الجديد

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أطلقت شركة أبل الإصدار التجريبي الثالث من نظام iOS 15.1 للمطورين من أجل الاختبار. ويتضمن التحديث بعض التعديلات على مميزات الكاميرا الجديدة لمستخدمي الآيفون الجديد 13 مرو، وهي ميزة ProRes التي تسمح بتصوير فيديو بجودة فائقة جدًّا باستخدام تطبيق الكاميرا، التي تقول الشركة إن تسجيل فيديو عبر هذه الميزة وHDR 10-bit لمدة دقيقة واحدة يستهلك 1.7 جيجا بايت في وضع HD.

ويمكن تفعيل الميزة عن طريق الدخول إلى الإعدادات، ثم الكاميرا، ثم الضغط على "Formats"، وتفعيل "Apple ProRes".

وفيما يخص الأجهزة التي سعة تخزينها 128 جيجا بايت فقد اقتصرت شركة أبل ProRes على 30 إطارًا في الثانية بجودة 1080P، ولكن يمكن للأجهزة ذات السعة الأعلى التسجيل بدقة 4K.

أما التعديل الثاني فهو لميزة Macro Toggle لتصوير لقطات لمشاهد قريبة جدًّا (مايكرو) على أجهزة الآيفون 13 برو، التي كانت سابقًا تقوم بالتبديل إلى العدسة فائقة الاتساع عندما تقترب كاميرا الآيفون من شيء؛ وهو ما اشتكى منه بعض المستخدمين؛ إذ وجدوا صعوبة في التحكُّم بالمشهد وتصويره كما ينبغي دون أي تأثير تلقائي. والجديد في التعديل هو إضافة خيار التحكم بإيقاف أو تشغيل التبديل التلقائي بين العدستين: العدسة فائقة الاتساع، وعدسة الماكرو.

ويمكن التحكم بها عن طريق الدخول إلى إعدادات الكاميرا، والتمرير لأسفل، وإيقاف تشغيل خيار "Macro Toggle".

ويعد ذلك أبرز ما ورد في التحديث التجربي، وقد يطرأ عليه بعض التحسينات خلال الأيام المقبلة قبل إطلاقه للعامة.