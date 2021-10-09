أيمن يونس: صلاح خارج دائرة النقد والمنتخب المصري سيقدم مباراة قوية في ليبيا

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أوضح أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة قناة نادي الزمالك أن مباراة أمس للمنتخب أمام ليبيا بها العديد من المكاسب خاصة وهي المباراة الأولى للمدير الفني وأيضا الفوز وتصدر المجموعة ولا يجب أن نلتفت إلى حملات الهجوم على المنتخب بالسوشيال ميديا وأن نساند المنتخب بقوة والمدير الفني له بصمة ستظهر بشكل أكبر في المستقبل ومباراة ليبيا البداية.

وقال أيمن يونس عبر قناة نادي الزمالك: «كيروش المدير الفني شخصيته قوية جداً، وده كان ظاهر في المباراة وفي التبديلات والدليل لما يفرح أثناء تسجيل المنتخب الوطني هدف بمنتخب ليبيا».

واشار إلى أن كيروش راهن على عمر مرموش لاعب صغير، ونجح فعلا في الرد على الجميع، وعبدالله السعيد كان رائع، ومحمد صلاح خارج عن النقد، عليه ضغط كبير والنقد غير مقبول.

واوضح أن النتيجة 1-0، فيها مخاطرة وأنا متأكد أن المنتخب خارج أرضه سيكون أقوى وأفضل رغم أن الملعب بليبيا نجيل صناعي لكن أنا واثق في المنتخب.

وأكد: «أنا مستغرب ليه بعض الجماهير بتنتقد عبدالله السعيد، أمبارح عبدالله كان رائع، لازم نفرق أن تيشرت منتخب مصر غير أي نادي.. استبعاد لاعب أو آخر هي وجهة نظر فقط».

وأضاف، أن محمود حمدي الونش وأحمد حجازي ثنائي قوي جدا، محمد الشناوي كان رائع وعجبني في التعامل مع أكثر من كرة.

محمد صلاح يستحق أحسن وأفضل لاعب في العالم، هو واجهة مشرفه لمصر، ضحكته وأخلاقه حاجة عظيمة هذا توقيت أن محمد صلاح يكون أفضل لاعب في العالم.