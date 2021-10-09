أخبار عاجلة

جبران باسيل: التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف -
فلسطين تسجل 270 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية» -
على رأسهم صلاح.. أعظم 5 لاعبين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي -
الشعباني: التعادل أمام بطل أوغندا فى عقر داره خادع -
«زيدان» يرفض إغراءات نيوكاسل يونايتد -
الصحة العراقية تسجل 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بكري: الانشقاقات تضرب جماعة الإخوان في كل الدول -
شرط وحيد من أبوجبل لتجديد عقده مع الزمالك -
نجم الزمالك السابق: بن شرقي لن يجدد عقده مع الأبيض وحسم وجهته المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أيمن يونس: صلاح خارج دائرة النقد والمنتخب المصري سيقدم مباراة قوية في ليبيا

Print
أيمن يونس: صلاح خارج دائرة النقد والمنتخب المصري سيقدم مباراة قوية في ليبيا أيمن يونس: صلاح خارج دائرة النقد والمنتخب المصري سيقدم مباراة قوية في ليبيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أوضح أيمن يونس نجم نادي السابق ومنتخب في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة قناة نادي الزمالك أن مباراة أمس للمنتخب أمام ليبيا بها العديد من المكاسب خاصة وهي المباراة الأولى للمدير الفني وأيضا الفوز وتصدر المجموعة ولا يجب أن نلتفت إلى حملات الهجوم على بالسوشيال ميديا وأن نساند المنتخب بقوة والمدير الفني له بصمة ستظهر بشكل أكبر في المستقبل ومباراة ليبيا البداية.

وقال أيمن يونس عبر قناة نادي الزمالك: «كيروش المدير الفني شخصيته قوية جداً، وده كان ظاهر في المباراة وفي التبديلات والدليل لما يفرح أثناء تسجيل المنتخب الوطني هدف بمنتخب ليبيا».

واشار إلى أن كيروش راهن على عمر مرموش لاعب صغير، ونجح فعلا في الرد على الجميع، وعبدالله السعيد كان رائع، ومحمد صلاح خارج عن النقد، عليه ضغط كبير والنقد غير مقبول.

واوضح أن النتيجة 1-0، فيها مخاطرة وأنا متأكد أن المنتخب خارج أرضه سيكون أقوى وأفضل رغم أن الملعب بليبيا نجيل صناعي لكن أنا واثق في المنتخب.

وأكد: «أنا مستغرب ليه بعض الجماهير بتنتقد عبدالله السعيد، أمبارح عبدالله كان رائع، لازم نفرق أن تيشرت منتخب مصر غير أي نادي.. استبعاد لاعب أو آخر هي وجهة نظر فقط».

وأضاف، أن محمود حمدي الونش وأحمد حجازي ثنائي قوي جدا، محمد الشناوي كان رائع وعجبني في التعامل مع أكثر من كرة.

محمد صلاح يستحق أحسن وأفضل لاعب في العالم، هو واجهة مشرفه لمصر، ضحكته وأخلاقه حاجة عظيمة هذا توقيت أن محمد صلاح يكون أفضل لاعب في العالم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية»

دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية»

شرط وحيد من أبوجبل لتجديد عقده مع الزمالك

شرط وحيد من أبوجبل لتجديد عقده مع الزمالك

نجم الزمالك السابق: بن شرقي لن يجدد عقده مع الأبيض وحسم وجهته المقبلة

نجم الزمالك السابق: بن شرقي لن يجدد عقده مع الأبيض وحسم وجهته المقبلة

وليد صلاح عبداللطيف: فوز الزمالك على توسكر أهم من الأداء

وليد صلاح عبداللطيف: فوز الزمالك على توسكر أهم من الأداء