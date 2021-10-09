اختتام فعاليات سباق الهجن بشرم الشيخ في الذكرى 48 لانتصار أكتوبر المجيد

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اختتم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم السبت، فعاليات سباق الهجن بشرم الشيخ شوطين خاتمين من بين 30 شوطا أجريت على مدار يومين، بمشاركة وفود عربية من السعودية، والأردن، والامارات، والسودان، والتي أقيمت بمضمار سباقات الهجن والفروسية بشرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 9 اكتوبر 2021 .

وأشار المحافظ إلى أن البطولة شارك فيها عدد 1500 هجن و3000 مشارك من 17 محافظة مصرية.

وأعلن محافظ جنوب سيناء استمرار تطوير مضمار سباقات الهجن والفروسية بشرم الشيخ، يتم خلاله إنشاء حظائر ومظلات وعيادة بيطرية ومسجد بالاضافة لتطوير المنصة الرئيسية، لافتاً إلى أنه تم انشاء تراك لسيارات النقل المباشر، وتزويد المضمار بالإضاءة الليلية، مضيفا أنه تم إدراج مبلغ 70 مليون جنيه لأعمال التطوير ويتم الانتهاء منه والافتتاح ضمن الاحتفال بتحرير سيناء أبريل 2021 .

وأضاف فودة خلال كلمته التي ألقاها في ختام فعاليات سباق الهجن الأول للموسم الجديد بمناسبة الذكرى 48 لنصر أكتوبرالمجيد، أن ميدان سباقات الهجن بشرم الشيخ أصبح مؤهلا لاستقبال الملوك والرؤساء لمشاهدة الفعاليات واصبح ينافس السباقات الدولية.

وأكد اهتمام القيادة السياسية بسباقات الهجن، لافتا ًإلى أن الرئيس يوليها اهتمام، وأشار إلى أن ميدان سباقات الهجن بشرم الشيخ ميدان رئيسى للبطولات، والميادين الأخرى بنويبع وطور سيناء لتدريب الهجن مقدما ًالتحية لكل من يدعم الهجن في مصر وعلى رأس الداعمين اتحاد الهجن الإماراتى .

ورحب محافظ جنوب سيناء بمشاركة وفود عربية في مشاهدة الفعاليات من الإمارات والسعودية والكويت والأردن والسودان، وتضمنت الفعاليات كلمة الوفود العربية ألقاها على أبومحسن الأحيوات رئيس الوفد الأردني وخلالها قدم التحية باسم كل الوفود للرئيس عبدالفتاح السيسى، معربا عن التقدير لاهتمامه برياضات الهجن وحضوره انطلاقة فعالياتها .

وقام المحافظ بتقديم الشكر لكافة الجهات المعاونة من وزارات وهيئات كما خص بالشكر الجهاز التنفيذى للمحافظة ومدينة شرم الشيخ، وقام المحافظ في ختام المهرجان الكؤوس والدروع والميداليات للفائزين وتلقي فودة العديد من الدروع التذكارية باسم نادي الهجن ورابطة المرأة ودروع من الوفود العربية المشاركة.

حضر المهرجان محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وعيد حمدان رئيس نادي الهجن المصري، واعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والأمنية، ومشايخ القبائل، ومحبي تلك الرياضة.