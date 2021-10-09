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حالة الطقس الأحد: حار في القاهرة وأسوان 41.. وتفاصيل درجات الحرارة لنهاية الأسبوع

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حالة الطقس الأحد: حار في القاهرة وأسوان 41.. وتفاصيل درجات الحرارة لنهاية الأسبوع حالة الطقس الأحد: حار في القاهرة وأسوان 41.. وتفاصيل درجات الحرارة لنهاية الأسبوع

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نشرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية بيان توقعات درجات الحرارة غدًا الأحد، وتنبأت فيه بارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء مصر.

وتوقعت الأرصاد أن تكون حالة الطقس الأحد شديدة الحرارة فى جنوب الصعيد.

ويكون طقس الغد حارا على القاهرة الكبري وشمال الصعيد وجنوب سيناء والوجه البحري.

ويكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية .

ويتوقع أن يكون الطقس ليلاً لطيف على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويستمر تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر حسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية على الطرق المتجهة من وإلي القاهرة الكبري ووسط سيناء والسواحل الشمالية والوجه البحري مثل الوضع خلال حالة الطقس اليوم.

وتوقع التقرير المنشور عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع «فيس بوك» من نشاط الرياح على السواحل الغربية والقاهرة الكبري وجنوب سيناء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في

تتوقع الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة غدًا فى مصر على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة 31 للعظمي و21 للصغري.

وتكون درجة الحرارة العظمي في الإسكندرية 29 للعظمي و21 للصغري.

وتصل درجة الحرارة في أسوان وإدفو إلي إلى 41 للعظمي بينما تكون 26 للصغري فى أسوان و25 فى إدفو.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد إلي 41 درجة فى أسوان وإدفو.

وتكون درجة الحرارة الصغري الأقل فى مصر 14ْ فى كاترين.

تستطيع معرفة درجة الحرارة فى موقعك من خلال الجدول التالي الذى أعدته هيئة الأرصاد الجوية:

حالة الطقس الأيام المقبلة حتى الجمعة 15-10-2021

تتوقع الأرصاد الجوية أن ترتفع أن ترتفع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي:

وتتراوح درجات الحرارة في القاهرة العظمي خلال الأسبوع حتى يوم الجمعة بين 32 درجة الإثنين و31 درجة باقي الأيام.

وتصل درجات الحرارة العظمي طوال الأسبوع 29 درجة فى السواحل الشمالية.

وتكون درجات الحرارة العظمي فى جنوب سيناء 36 درجة الإثنين، و35 درجة الثلاثاء و34 درجة باقي الأيام حتى الجمعة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمي فى شمال الصعيد 35 درجة الإثنين والثلاثاء، و34 درجة باقي الأيام حتى الجمعة.

وتكون درجات الحرارة العظمي فى جنوب الصعيد 42 درجة الإثنين والثلاثاء، و41 درجة الأحد والأربعاء والخميس، بينما تنخفض إلي 40 درجة يوم الجمعة.

المصرى اليوم

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