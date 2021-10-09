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الأقصر تبحث تطورات تجميل المدينة استعدادا لافتتاح طريق الكباش الفرعونى

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الأقصر تبحث تطورات تجميل المدينة استعدادا لافتتاح طريق الكباش الفرعونى الأقصر تبحث تطورات تجميل المدينة استعدادا لافتتاح طريق الكباش الفرعونى

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عقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً صباح اليوم السبت، لبحث اخر التطوارات فيما يتعلق بأعمال تطوير وتجديد مدينة الأقصر استعداداً لإفتتاح طريق الكباش، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبدالقادر والسكرتير العام محمد عبدالفتاح والسكرتير المساعد هدي مغربي والمهندس أسعد مصطفي ممثل الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر إلى مناقشة آخر التطورات في أعمال تطوير المسار السياحي والمحيط الحيوي لمدينة الأقصر ومنطقة طريق الكباش والمناطق المحيطة بها.

ونوه المحافظ خلال الاجتماع بأهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة سلفاً لإنهاء اعمال التطوير والتجديد وتزيين المناطق السياحية وتطويرها لإظهار الأقصر بالشكل اللائق كمحافظة أثرية لها طابع خاص، مؤكداً أهمية مراعاة الهوية البصرية للمدينة عند القيام بأعمال التطوير في كافة المناطق.

المصرى اليوم

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