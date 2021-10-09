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الصحة: توفير كرسي متحرك ورعاية طبية بالمجان لإحدى المُشاركات بمعرض تراثنا

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الصحة: توفير كرسي متحرك ورعاية طبية بالمجان لإحدى المُشاركات بمعرض تراثنا الصحة: توفير كرسي متحرك ورعاية طبية بالمجان لإحدى المُشاركات بمعرض تراثنا

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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، توفير «كرسي متحرك» وتقديم الرعاية الطبية بالمجان، لإحدى السيدات المشاركات بمعرض «تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية»، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح ، اليوم السبت، بمركز للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه فور توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير «كرسي متحرك» للسيدة وتقديم الرعاية الطبية لها خلال افتتاحه المعرض، تم توفير الكرسي المزود بإمكانيات متطورة، وتسليمه للسيدة بالجناح التي تعمل به داخل المعرض، تيسيرًا عليها ومساعدتها على الحركة بسهولة أثناء أداء عملها، وذلك فور مغادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعرض.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان بعلاج السيدة بالمجان ضمن مبادرة «رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة»، ومتابعة حالتها الصحية بشكل دوري حيث تعاني من مرض «سرطان الثدي»، مضيفة أنه جارِ إرسال فريق طبي لمنزل السيدة للاطمئنان عليها ونقلها لإحدى المستشفيات لبدء اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجها.

وأعربت السيدة عن سعادتها البالغة بالاستجابة السريعة لها، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه على تلبية مطلبها وتوفير «كرسي متحرك» يساهم في التيسير عليها لمباشرة عملها وعلاجها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها .

المصرى اليوم

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