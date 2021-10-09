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الأهلي يفوز على الكويت الكويتي ويتوج بطلًا للبطولة العربية لكرة السلة ()

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الأهلي يفوز على الكويت الكويتي ويتوج بطلًا للبطولة العربية لكرة السلة (فيديو) الأهلي يفوز على الكويت الكويتي ويتوج بطلًا للبطولة العربية لكرة السلة ()

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حقق الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب نظيره الكويت الكويتي في بنتيجة 78-66 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 9-10-2021 في نهائي البطولة العربية للأندية التي يستضفها نادي الاتحاد السكندري.

انتهت الفترة الأولى من المباراة بتقدم الكويت 23-20 على الأهلي، في الفترة الثانية قلص الأهلي الفارق لتنتهي بتقدم الكويت 36-35.

ومع بداية الفترة الثالثة ظهر تفوق الأهلي وأنهى الفترة متقدما 63-49، وواصل تألقه خلال الفترة الرابعة والتي انتهت معها المباراة بفوز الأهلي بفارق 12 نقطة 78-66، ليتوج الأهلي بلقب البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه.

وكان الأهلي قد تاهل إلى نهائي البطولة بعد التغلب أمس الجمعة على فريق الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي من منافسات البطولة، بنتيجة 78-73 ليحجز مقعده في النهائي أمام فريق الكويت الكويتي.

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبوالنصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبدالله ناصر.

وشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من ، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.

المصرى اليوم

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