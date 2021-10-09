محافظ بورسعيد يشهد انطلاق قافلة طبية بمنطقة «الجزر» ببحر البقر

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شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، السبت، القافلة الطبية التي شكلتها هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل لجميع التخصصات، لتوقيع الكشف الطبي على سكان منطقة الجزر ببحر البقر جنوب بورسعيد أو ما يسمى بـ«المثلت المعدوم» وصولاً للمناطق الأكثر احتياجا.

انطلقت القافلة الطبية بحضور محافظ بورسعيد، دعما لمنطقة الجزر ببحر البقر جنوب بورسعيد وذلك لأنها تعد المناطق الأكثر احتياجا حيث تضم 2000 منزل، والمنزل الواحد يحتوي على أسرتين أو اكثر، وهذة المنطقة تابعة إداريا إلى حي الجنوب ببورسعيد.

وتكونت القافلة الطبية من 7 تخصصات طبية، وتستمر على مدار 3 أيام تبدأ من السبت حتى الإثنين المقبل، وتم دعم القافلة بجميع الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية اللازمة، كما سيتم عمل التسجيلات اللازمة للمواطنين غير المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وعمل التحويلات اللازمة للحالات التي تستلزم إجراءات تخصصية دقيقة.