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جولة عربية لمبعوث أمريكا لليمن

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جولة عربية لمبعوث أمريكا لليمن جولة عربية لمبعوث أمريكا لليمن
وصل المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، في زيارة إلى الأردن، السبت، يسافر بعدها إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية وسلطنة عمان.

وسيلتقي المبعوث الخاص ليندركينغ مع حكومة الجمهورية اليمنية، وممثلي المجتمع المدني اليمني وكبار المسؤولين الحكوميين الإقليميين في الأمم المتحدة، إضافة إلى شركاء دوليين آخرين، ويتابع ليندركينغ تركيز جهوده على تقديم الإغاثة الفورية لشعب اليمن ودفع عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة.

وسيواصل المبعوث الخاص الدعوة إلى حل دائم لأزمة الوقود، بما في ذلك إنهاء القيود المفروضة على واردات الوقود. وخلال لقاءاته مع الشركاء الدوليين، «سيتناول تداعيات استمرار هجوم الحوثيين في مأرب، وهو الهجوم الذي يفاقم الأزمة الإنسانية ويقتل المدنيين ويتحدى الإجماع الدولي على الحاجة الملحة لحل سلمي للصراع»، بحسب ما نشر موقع وزارة الخارجية الأمريكية.


الوطن السعودية

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