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تجديد حبس متهمين بسرقة المساكن في حدائق أكتوبر بأسلوب «كسر الباب»

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تجديد حبس متهمين بسرقة المساكن في حدائق أكتوبر بأسلوب «كسر الباب» تجديد حبس متهمين بسرقة المساكن في حدائق أكتوبر بأسلوب «كسر الباب»

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جدّد قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، السبت، حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الشقق السكنية بمنطقة حدائق أكتوبر.

واعترف المتهمان، للنيابة العامة، بارتكابهما 10 وقائع سرق، وأنهما يستهدفان المتعلقات باهظة الثمن بالشقق بعد تحديدهما للضحايا، وتأكدهما من خلو المساكن.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، قد أكدت تكوين شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، تشكيلا عصابيا تخصص فـي ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب «كسر الباب» متخذان من دائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة مسرحًا، لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهمين واعترفا بما نسب إليهما من جرائم، وبيعهما المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئي النية، وجارٍ ضبطهما.

المصرى اليوم

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