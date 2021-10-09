تجديد حبس رئيسة مجمع سلع استهلاكية بالجيزة لاتهامها بـ«الاختلاس»

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جدّدت قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، حبس رئيسة مجمع سلع استهلاكية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة اختلاس مبالغ مالية من المجمع محل عملها، والإضرار بالمال العام.

وطلبت النيابة العامة من أجهزة الأمن إعداد تحريات تكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وفي وقت سابق، تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من مسئولي إحدى شركات المجمعات الاستهلاكية، باختلاس رئيسة مجمع بالجيزة مبالغ مالية من الشركة جهة عملها دون وجه حق، مما أضر بالمال العام.

وردت التحريات بصحة الواقعة، وتبين أن المتهمة استغلت طبيعة عملها واختصاصها الوظيفى أثناء فترة عملها بالمجمع المشار إليه، كونها المنوط بها استلام البضائع التي يتم توريدها للمجمع رئاستها، وذلك لبيعها للمواطنين وتوريد قيمتها لخزينة الشركة محل عملها.