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دراسة فرنسية: الخفافيش بريئة من

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دراسة فرنسية: الخفافيش بريئة من فيروس كورونا دراسة فرنسية: الخفافيش بريئة من

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كشفت دراسة فرنسية أن الخفافيش «بريئة» من نقل إلى الإنسان خلافا لما كان يعتقد في السابق.

وتحدثت أبحاث سابقة الخفافيش في كهف قد تكون وراء نقل العدوى إلى عمال مناجم أصيبوا عام 2012 بمرض غامض يشبه الإنفلونزا، وأرسل معهد ووهان للفيروسات علماء إلى الكهف الذي يبعد عنه أكثر من 1500 كيلومتر؛ حيث جمعوا عينات من الخفافيش للتحقق من مزاعم كونها مصدر الفيروس.

ويعتقد أن الفيروس الذي ظهر في الخفافيش تسرّب من مختبر ووهان أثناء إجراء تجارب عليه.

وأوضح باحثين فرنسيين اكتشفوا الآن أن هذه المزاعم غير صحيحة، بعد دراسة بأثر رجعي للتقارير الطبية لعمال المناجم.

وكشفت الدراسة التي نشرت في دورية «أبحاث البيئة» أن «الأعراض التي ظهرت على العمال كانت مختلفة تمامًا عن أعراض»كوفيد 19«».

وأوضح الباحثون أن «أحد الأعراض الرئيسة لـ»كورونا«السعال الجاف، في حين عانى عمال المناجم نوعًا مختلفًا تمامًا من السعال؛ كانوا يسعلون مع الدم أو المخاط».

وجاء في الدراسة: «على الشخص أن يسأل نفسه: فيروس كورونا، لماذا لم يتسبب في أي مرض خلال 7 سنوات من 2012 إلى 2019؟».

ولا يزال الصراع بين أمريكا والصين دائرا حول منشأ الفيروس .

المصرى اليوم

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