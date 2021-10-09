رئيس أساقفة كانتربري يلتقي بطريرك الإسكندرية للروم: إفريقيا قارة الإيمان والحياة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري والقائد الروحي للطائفة الأنجليكانية في العالم، البابا ثيؤدوروس الثانى بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، على رأس وفد من الكنيسة الأنجليكانية في مقدمته الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة، مساء اليوم السبت.

ووصف «ويلبي» كاتدرائية الروم الأرثوذكس، بالكنيسة الجميلة التي تحافظ على تقاليدها وتراثها المعماري وتذكرنا بكنيسة الإسكندرية ومدرستها اللاهوتية،مشيرا إلى أن الأرثوذكسية والأنجليكانية يجدان طريقهما معًا دائمًا ككنائس شقيقة تحب المسيح وتعمل بإرشاد الروح القدس، لافتًا النظر إلى معاناة بعض الدول الإفريقية من الفقر والحروب الأهلية ووصفها بقارة مليئة بالحياة والإيمان لكنها مزدحمة بالصراعات والأزمات.

من جانبه قال بطريرك الروم الأرثوذكس، إن علاقة قوية تجمعه بإنجلترا التي درس فيها معظم الآباء أساقفة الكنيسة مؤكدًا على علاقته القوية بكافة الكنائس المصرية من خلال مجلس كنائس مصر، مؤكداً إن الكنيسة تتمتع بعلاقة طيبة مع الدولة المصرية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعى كثيرا للاهتمام بأوضاع المسيحيين.

وأعرب بطريرك الروم عن محبته لإفريقيا التي يسعى للخدمة الكنسية فيها دائمًا لاسيما في الكاميرون وزمبابوي مؤكدًا إن تلك القارة تحتاج الكثير من الخدمة والمحبة.

فيما أكد الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، إن الكنيسة الأنجليكانية تولي إفريقيا عناية خاصة حتى إن إقليم الإسكندرية الجديد الذي تم تدشينه أمس يضم ١٠ دول إفريقية بينها إثيوبيا وجامبيلا ودول القرن الإفريقي.

وخلال اللقاء تفقد الوفد الانجليكاني مقر بطريركية الروم الأثري بالحمزاوي حيث قدم لهم الأرشمندريت دومسكينوس الأزرعي شرحًا لمعالم الكنيسة وفي نهاية اللقاء تبادل بطريرك الروم والقائد الروحي للطائفة الأنجليكانية الهدايا التذكارية.

حضر اللقاء من الكنيسة الأنجليكانية الدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي لإقليم الإسكندرية ورئيس الأساقفة ازاد مارشال والمطران انطونى بوجو وكان أنطوني بول والقس وليم تايلور، وسبق ذلك، لقاء جمع رئيس أساقفة كانتربري وزوجته بالقساوسة الأسقفين وزوجاتهم حيث تناول الغداء معهم وأجاب عن أسئلتهم حول تحديات الخدمة الكنسية.

رئيس أساقفة كانتربري يلتقى بطريرك الاسكندرية للروم: إفريقيا قارة الإيمان والحياة .. و"ثيودوروس" يرد: علاقتنا قوية بالدولة المصرية (صور)

رئيس أساقفة كانتربري يلتقى بطريرك الاسكندرية للروم: إفريقيا قارة الإيمان والحياة .. و"ثيودوروس" يرد: علاقتنا قوية بالدولة المصرية (صور)

رئيس أساقفة كانتربري يلتقى بطريرك الاسكندرية للروم: إفريقيا قارة الإيمان والحياة .. و"ثيودوروس" يرد: علاقتنا قوية بالدولة المصرية (صور)

رئيس أساقفة كانتربري يلتقى بطريرك الاسكندرية للروم: إفريقيا قارة الإيمان والحياة .. و"ثيودوروس" يرد: علاقتنا قوية بالدولة المصرية (صور)

رئيس أساقفة كانتربري يلتقى بطريرك الاسكندرية للروم: إفريقيا قارة الإيمان والحياة .. و"ثيودوروس" يرد: علاقتنا قوية بالدولة المصرية (صور)

رئيس أساقفة كانتربري يلتقى بطريرك الاسكندرية للروم: إفريقيا قارة الإيمان والحياة .. و"ثيودوروس" يرد: علاقتنا قوية بالدولة المصرية (صور)