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سكرتير عام مساعد السويس يتابع استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

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سكرتير عام مساعد السويس يتابع استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد سكرتير عام مساعد السويس يتابع استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

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تابع العميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، عددا من المدارس بنطاق حيي السويس وعتاقة، بدأها بمدرسة الشهيد حافظ شوشة بمنطقة الانصاري بحي السويس والحرية الجديدة بنطاق حي عتاقة تمهيدا لافتتاحها، كما تم التأكيد على تكثيف أعمال النظافة العامة وتنسيق الشكل الجمالي في المناطق المحيطة بالمدارس.

كما تابع سراج الدين الأعمال التي تتم بالمنطقة للانتهاء من إنشاء ممشى وكورنيش ترعة السويس بطول 850 مترا على جانبي الترعة، فضلا عن استكمال تركيب الأعمدة وأعمال الرصف التي تتم بشارعي جمال عبدالناصر وإبراهيم نافع بمدينة السلام 2 بحي عتاقة، بالإاضافة إلى أعمال رفع كفاءة خطوط الصرف الصحي والمياه والإنارة العامة ومحاور مرورية جديدة بالشارع.

المصرى اليوم

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