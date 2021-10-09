أخبار عاجلة

جبران باسيل: التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف -
فلسطين تسجل 270 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية» -
على رأسهم صلاح.. أعظم 5 لاعبين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي -
الشعباني: التعادل أمام بطل أوغندا فى عقر داره خادع -
«زيدان» يرفض إغراءات نيوكاسل يونايتد -
الصحة العراقية تسجل 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
بكري: الانشقاقات تضرب جماعة الإخوان في كل الدول -
شرط وحيد من أبوجبل لتجديد عقده مع الزمالك -
نجم الزمالك السابق: بن شرقي لن يجدد عقده مع الأبيض وحسم وجهته المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس الفرنسية السابق إدوارد فيليب يعلن إنشاء حزب جديد

Print
رئيس الحكومة الفرنسية السابق إدوارد فيليب يعلن إنشاء حزب جديد رئيس الفرنسية السابق إدوارد فيليب يعلن إنشاء حزب جديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس الفرنسية السابق إدوارد فيليب يوم السبت عن إنشاء حزب «آفاق» خطته بناء إستراتيجية آفاق فرنسا 2050.

وأكد إدوارد فيليب أن هذا الحزب يحمل استراتيجية للجمهورية الفرنسية حتى عام 2050 تبدو ملامحها في حماية الآباء وجمع كل الطاقات والأذكياء لأجل فرنسا، وذلك من أجل بقاء وقوة الجمهورية.

وكان فيليب قد نجح في الانتخابات المحلية السابقة وأصبح عمدة بلدية بلدية لوهافر مسقط رأسه، وكان مرشحا مستقلا حصل على 58.8٪؜ من الأصوات.

وعرض رئيس الحكومة الفرنسية السابق مشروع حزبه وبرنامجه المكون من عشرين التزاما موجزا ​​في 1000 كلمة في لوهافر مسقط رأسه ومقر عمديته.

وألقى فيليب كلمته أمام عدة مئات من المؤيدين أو المراقبين المهتمين، بما في ذلك الرؤساء الثلاثة للكتل البرلمانية ذات الأغلبية والعديد من البرلمانيين المؤيدين لإيمانويل ماكرون، وأوضح إدوارد فيليب أنه «للقيام بعمل جيد عليك أن تنظر بعيدا».

وقال في مقطع أذيع يوم السبت الماضي إن «الهدف هو المشاركة في العرض السياسي الجديد الذي سينتج عن هذه الحملة الرئاسية».

وبعد خروجه من رئاسة الوزراء رجحت مصادر سياسية فرنسية أن خروج رئيس الوزراء جاء بعد خلافات بينه وبين الرئيس إيمانويل ماكرون حول إدارة الحكومة لجائحة كورونا في فرنسا، وعدم رضاء الشعب الفرنسي عن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الأزمة.

ورجح سياسيون فرنسيون أن إعلان فيليب إطلاق حزبه اليوم، يأتي في إطار رغبته خوض سباق الرئاسة الفرنسية أمام الرئيس الحالي ماكرون.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الطفل ياسر خرج بـ«المريلة» وعاد في الكفن.. قصة مقتل تلميذ على يد زميله بأكتوبر (فيديو)

الطفل ياسر خرج بـ«المريلة» وعاد في الكفن.. قصة مقتل تلميذ على يد زميله بأكتوبر (فيديو)

رئيس الوزراء اللبناني : الحكومة حريصة على عدم التدخل في شؤون القضاء

رئيس الوزراء اللبناني : الحكومة حريصة على عدم التدخل في شؤون القضاء

رئيس وزراء التشيك يتخلى عن تشكيل الحكومة

رئيس وزراء التشيك يتخلى عن تشكيل الحكومة

نجيب ساويرس عن منتقدي «فساتين الجونة»: «موتوا بغيظكم» (فيديو)

نجيب ساويرس عن منتقدي «فساتين الجونة»: «موتوا بغيظكم» (فيديو)