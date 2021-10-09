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أعلن رئيس الحكومة الفرنسية السابق إدوارد فيليب يوم السبت عن إنشاء حزب «آفاق» خطته بناء إستراتيجية آفاق فرنسا 2050.

وأكد إدوارد فيليب أن هذا الحزب يحمل استراتيجية للجمهورية الفرنسية حتى عام 2050 تبدو ملامحها في حماية الآباء وجمع كل الطاقات والأذكياء لأجل فرنسا، وذلك من أجل بقاء وقوة الجمهورية.

وكان فيليب قد نجح في الانتخابات المحلية السابقة وأصبح عمدة بلدية بلدية لوهافر مسقط رأسه، وكان مرشحا مستقلا حصل على 58.8٪؜ من الأصوات.

وعرض رئيس الحكومة الفرنسية السابق مشروع حزبه وبرنامجه المكون من عشرين التزاما موجزا ​​في 1000 كلمة في لوهافر مسقط رأسه ومقر عمديته.

وألقى فيليب كلمته أمام عدة مئات من المؤيدين أو المراقبين المهتمين، بما في ذلك الرؤساء الثلاثة للكتل البرلمانية ذات الأغلبية والعديد من البرلمانيين المؤيدين لإيمانويل ماكرون، وأوضح إدوارد فيليب أنه «للقيام بعمل جيد عليك أن تنظر بعيدا».

وقال في مقطع فيديو أذيع يوم السبت الماضي إن «الهدف هو المشاركة في العرض السياسي الجديد الذي سينتج عن هذه الحملة الرئاسية».

وبعد خروجه من رئاسة الوزراء رجحت مصادر سياسية فرنسية أن خروج رئيس الوزراء جاء بعد خلافات بينه وبين الرئيس إيمانويل ماكرون حول إدارة الحكومة لجائحة كورونا في فرنسا، وعدم رضاء الشعب الفرنسي عن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الأزمة.

ورجح سياسيون فرنسيون أن إعلان فيليب إطلاق حزبه اليوم، يأتي في إطار رغبته خوض سباق الرئاسة الفرنسية أمام الرئيس الحالي ماكرون.