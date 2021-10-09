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المستشار النمساوي سيباستيان كورتس يعلن استقالته

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المستشار النمساوي سيباستيان كورتس يعلن استقالته المستشار النمساوي سيباستيان كورتس يعلن استقالته

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أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، السبت، عن استقالته من منصبه، بسبب ضغوط وسط قضية للاشتباه في فساد.

وقال كورتس، إن «وزير الخارجية النمساوي شالنبرج سيعمل مؤقتا كمستشار للبلاد».

وأضاف، أنه «سيبقى زعيم حزب الشعب النمساوي وسيكون عضوا في البرلمان».

ودعا حزب «الخضر» الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بالنمسا، أمس الجمعة، حزب المستشار سيباستيان كورتس لاستبداله بشخص «لا غبار عليه»، بعدما قال الادعاء إنه «بات هدف تحقيق في وقائع فساد».

ويواجه كورتس ومقربون منه تهما بمحاولة تأمين صعوده إلى قيادة حزبه والبلاد، اعتمادا على نتائج استطلاع رأي تم التلاعب بها وتقارير إيجابية تنشرها وسائل الإعلام وتمول من الخزانة العامة.

المصرى اليوم

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