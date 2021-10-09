منتخب الأرجنتين يتحدى أوروجواى فى كلاسيكو أمريكا الجنوبية بتصفيات المونديال

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يترقب عشاق الكرة اللاتينية المواجهة المثيرة بين منتخب الأرجنتين ونظيره الأوروجواياني غدا الأحد في كلاسيكو قوي وحاسم في خيارات كل فريق نحو التأهل المبكر لمونديال قطر 2022، وذلك بعد تعادلهما مع باراجواي وكولومبيا، على الترتيب، بدون أهداف.

ورغم تعادل فريق المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني بدون أهداف، فإنه يواصل مطاردة البرازيل ويحتل وصافة المجموعة برصيد 19 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر.

وأبقى تعادل منتخب الأرجنتين على سلسلة اللاهزيمة المستمرة منذ 23 مباراة، حيث ذاق فريق سكالوني مرارة الهزيمة للمرة الأخيرة في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019 حينما خسر أمام البرازيل بهدفين نظيفين.

ومن المنتظر أن يجري المدرب الأرجنتيني تغييرات في مركزي الظهيرين بعودة جونزالو مونتيل ونيكولاس تاجليافيكو بدلا من ناهويل مولينا وماركوس أكونيا، حيث تعرض الأخير لإصابة في مباراة الخميس الماضي أمام باراجواي.

وهناك تغيير آخر سيجريه سكالوني، وهو الدفع بلاوتارو مارتينيز، الذي غاب عن المباراة الماضية كإجراء احترازي، في خطه الهجومي بدلا من خواكين كوريا.

وفي هذا الوضع، يظل لدى سكالوني شكان متعلقان بخط وسط تشكيلته الأساسية، حيث سيعول إما على أليخاندرو «بابو» جوميز أو جيوفاني لو سيلسو وجيدو رودريجيز أو لياندرو باريديس، لكن عناصر خط وسطه ستتوقف على تشكيلته وطريقته التي سيبدأ بها مباراة أوروجواي.

على الجانب الآخر، تتوجه بعثة المنتخب الأوروجواياني نحو بوينس آيرس على أمل انتزاع الانتصار في الأراضي الأرجنتينية لتوسيع فارق النقطتين مع كولومبيا.

وتحتل أوروجواي المركز الرابع برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن كولومبيا، لذا تريد انتزاع نقاط مباراة الأرجنتين للتصديق على أحقيتها في المركز الرابع ومواصلة احتلال أحد المراكز المؤهلة مباشرة لمونديال قطر.

ولدى أوسكار تاباريز 3 غيابات مؤكدة هي: رودريجو بينتانكور لتراكم البطاقات الصفراء ودي أراسكايتا وخوسيه ماريا خيمينيز بداعي الإصابة.

وهناك شكوك متعلقة بإمكانية مشاركة لويس سواريز مع أوروجواي في مباراة الأرجنتين، حيث لعب 45 دقيقة فقط في المباراة الماضية أمام كولومبيا وغادر الملعب بعد تدخل قوي مع ياري مينا.

وتكاد تكون مشاركة مهاجم أتلتيكو مدريد في التشكيلة الأساسية مؤكدة، لكن يظل برونو رودريجيز بديله إذا جلس سواريز على مقاعد البدلاء.