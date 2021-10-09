«التعليم العالي»: نمتلك خبرات تمكننا من التكيف مع أي سيناريوهات خلال الدراسة

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قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة استعدت للعام الدراسي الجديد من خلال عدة سيناريوهات، يأتي في طليعتها تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطعيم كل المنتمين للتعليم ما قبل الجامعي.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنه تم الانتهاء من تطعيم نحو مليون من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وأكد عبدالغفار أنه يمكن لطلاب الجامعات تلقي التطعيم في 270 مركز شباب منتشر على مستوى الجمهورية دون أي تكاليف من خلالها، أو الحصول على اللقاح في الجامعة.

وأردف: «طلاب السنوات الأولى بكل الكليات يمكنهم الحصول على التطعيم في المستشفيات التي تنهي لهم الكشف الطبي اللازم للالتحاق بالكليات».

واستطرد: «حصول الطالب على اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا يعفيه من الالتزام بالإجراءات الاحترازية»، مضيفا أنه تم منح الطلاب في الجامعات والمعاهد فرصة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف عبدالغفار أن وزارة التعليم العالي تمتلك من الخبرات ما يمكنها من التكيف مع أي سيناريوهات جديدة خلال الدراسة.