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النيابة تكشف تفاصيل انتحار طفلة بولاق بسبب فيديوهات «تيك توك»: أمها وبختها

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النيابة تكشف تفاصيل انتحار طفلة بولاق بسبب فيديوهات «تيك توك»: أمها وبختها النيابة تكشف تفاصيل انتحار طفلة بولاق بسبب فيديوهات «تيك توك»: أمها وبختها

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بدأت نيابة بولاق الدكرور في الجيزة، اليوم السبت، التحقيق في انتحار فتاة عمرها 15 عامًا شنقًا في منطقة بولاق الدكرور، بسبب منع والدتها لها نشر فيديوهات على تطبيق «التيك توك».

أفادت تحقيقات النيابة العامة وتحريات أجهزة الأمن بأن الفتاة أقدمت على الانتحار، عقب خلاف مع والدتها وصل لتوبيخ الأخيرة للابنة، بسبب بثته على تطبيق «التيك توك».

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بوجود متوفاة داخل أحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور.

وأشارت التحقيقات إلى أن الفتاة شنقت نفسها بعدما نهرتها والدتها بسبب بثها فيديوهات على تطبيق «التيك توك»، وسحبت هاتفها منها.

المصرى اليوم

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