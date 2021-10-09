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انطلاق التدريبات الرسمية لبطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية

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انطلاق التدريبات الرسمية لبطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية انطلاق التدريبات الرسمية لبطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية

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انطلقت اليوم السبت، التدريبات الرسمية، استعدادا لبطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية التي تستضيفها في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل، على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 17 دولة عربية وأجنبية.

وشهدت التدريبات حضورا قويا من مختلف الرماة، حيث شهدت إثارة وندية تبشر ببطولة قوية في ضيافة أرض الفراعنة، حيث توفر فرصة كبيرة للاحتكاك والإطلاع على مدارس عالمية مختلفة في اللعبة.

وتفتتح البطولة يوم 12 أكتوبر، على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمرة الأولى، بمشاركة 17 دولة عربية وأجنبية، وهي مصر «الدولة المنظمة»، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، الأرجنتين، أرمينيا، التشيك، المجر، اليابان، لبنان، سوريا، ، ليبيا.

وقال اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية ورئيس اللجنة المنظمة، إن هناك متابعة لحظية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث يحرص على إخراج البطولة بالشكل الذي يليق باسم وسمعة مصر بعدما اكتسبت سمعه عالمية بعد نجاحها في استضافة عدد من البطولات العالمية.

وأضاف رئيس اتحاد الرماية، أن شركتي سنيرجي وتذكرني، قد ساهما بشكل كبير في تجهيز كافة الأمور الفنية واللوجيستية والتنظيمية الخاصة باستضافة بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية.

وأشار إلى أن هناك ثقة كبيرة من الاتحاد الدولي للرماية في قدرة الجانب المصري على انجاح البطولة على جميع المستويات خصوصا الفنية والتنظيمية، في ظل الإجراءات الصارمة المتخذة للحد من انتشار المستجد.

وأوضح حسني أن البطولة تستقبل أبطال العالم في الرماية، وهناك ثقة كبيرة في الرماة المصريين المشاركين بالبطولة، من أجل مقارعة الكبار وحجز مكانة دائمة لمصر على منصات التتويج.

المصرى اليوم

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