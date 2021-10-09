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عمر مرموش يعادل رقمي زيدان وشيكابالا مع من مباراة واحدة

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عمر مرموش يعادل رقمي زيدان وشيكابالا مع المنتخب من مباراة واحدة عمر مرموش يعادل رقمي زيدان وشيكابالا مع من مباراة واحدة

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لفت المهاجم الشاب عمر مرموش، نجم فريق شتوتجارت الألماني الأنظار إليه بشكل قوي في أول مباراة له مع منتخب الأول لكرة القدم.

وقاد عمر مرموش منتخب مصر للفوز على نظيره ليبيا بهدف للاشيء سجله مرموش نفسه من تسديدة من خارج منطقة الجزاء ليثبت أقدامه بقوة في ظهور الأول مع الفراعنة.

وحقق عمر مرموش رقماً لافتاً في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات مع منتخب مصر بعد الهدف الرائع الذي سجله في شباك منتخب ليبيا.

فقد تساوى عمر موموش بهدفه مع عدد الأهداف التي سجلها محمود شيكابالا مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، بعدما سجل الفهد الأمر هدفاً واحداً بدوره في 8 مباريات بالتصفيات مع منتخب مصر.

كما عادل عمر مرموش أيضاً عدد الأهداف التي سجلها محمد زيدان أفضل محترف مصري لعب في الدوري الألماني «البوندزليجا» مع منتخب مصر في التصفيات بعدما سجل «زيزو» بدوره هدفاً واحداً في 9 مباريات.

المصرى اليوم

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