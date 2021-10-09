عقيلة صالح يبدأ زيارته إلى الجزائر

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بدأ رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، زيارة رسمية للجزائر تدوم ثلاثة أيام بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي.

وكان بوغالي في استقبال عقيلة صالح لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية. ونقلت الوكالة عن صالح عيسى قوله: «إن ليبيا تعول على السيد الرئيس عبد المجيد تبون والشعب الجزائري للخروج من أزمتها التي اقتربت من نهايتها»، مشيرا إلى أن «ليبيا تحتاج للجزائر في كل الظروف».

ووفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، سيبحث عقيلة صالح مع المسؤولين الجزائريين تطورات تسوية الأزمة، فيما أكدت الجزائر دعمها للحل السياسي في ليبيا، واستعدادها للمساهمة في تنفيذه.

وتعود آخر زيارة لعقيلة صالح إلى الجزائر يونيو 2020، في وقت يشهد إصدار مجلس النواب التشريعات الانتخابية انسدادا بسبب غياب إجماع سياسي داخلي على اعتمادها كقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقرَّرة في 24 ديسمبر.