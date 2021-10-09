مقتل جاسوس يربك انتخابات الصومال

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ذكرت شبكة «بلومبيرج» الإعلامية أن مقتل جاسوس صومالي كبير كان على علم باتفاق أمني إقليمي سري وتشكيل وحدة عسكرية جديدة للنخبة، ألقى بظلاله على الانتخابات التي طال تأجيلها في الدولة التي مزقتها الحرب.

وتضيف «بلومبيرج» في تقرير مطول: «كان من المقرر في الأصل إجراء الاستفتاء في فبراير، ولكن تم تأجيله بسبب الخلاف حول طرائق التصويت، وخرجت الخطط اللاحقة لعقده، الأحد، عن مسارها بسبب مواطن الخلل الإدارية».

لم يتم تحديد موعد جديد بعد، وهناك مخاوف من أن الجماعات المتشددة من حركة الشباب والدولة الإسلامية قد تملأ فراغًا في السلطة في حالة انهيار العملية السياسية. وكان من المقرر أن يواجه الرئيس محمد عبد الله محمد، المعروف على نطاق واسع باسم فارماجو، مجموعة من المتنافسين في سعيه لولاية أخرى.

ومن بينهم حسن شيخ محمود، سلفه، وعبد الرحمن عبد الشكور، زعيم حزب وداجير وأحد منتقديه الأكثر صخباً. خيم نزاع مع رئيس وزرائه وحليفه السابق حسين روبل على احتمالات فوز فارماجو بشأن طريقة تعامله مع مقتل إكران التهليل، خبير الأمن السيبراني في وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية الصومالية، البالغ من العمر 24 عامًا.

وبينما ألقت الوكالة باللائمة في مقتل الجاسوس على حركة الشباب، نفت الجماعة الإسلامية المرتبطة بالقاعدة (المحظورة في روسيا) ضلوعها فيه.