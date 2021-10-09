الإصابة تطيح بنجمي بلجيكا في مباراة تحديد المركز الثالث بدوري الأمم الأوروبية

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كتب: عالية صلاح

تأكد غياب النجمان روميلو لوكاكاو هداف تشيلسي الإنجليزي، وإيدين هازارد نجم نادي ريال مدريد الإسباني، عن مباراة تحديد المركز الثالث أمام منتخب إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية، المقرر إقامتها يوم الأحد 10-10-2021 في الرابعة عصرًا على ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو.

وذكرت صحيفة «سكاي سبورت»، أن لوكاكو غادر معسكر المنتخب البلجيكي ولم يشارك في المران، وبحسب ما قاله المدرب روبيرتو مارتينيز إنه تعرض لإجهاد عضلي.

لعب لوكاكو 90 دقيقة كاملة في مباراة منتخب بلاده ضد فرنسا وأحرز الهدف الثاني، حيث انتهى اللقاء بخسارة المنتخب البلجيكي بنتيجة 3-2.

وفي سياق متصل، خسر المنتخب البلجيكي أيضًا نجمه هازارد، عندما تعرض لإصابة، حيث تم استبداله في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي أقيمت بين منتخب فرنسا وبلجيكا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وتحوم الشكوك ايضًا حول غياب هازارد عن مباراة فريقه ريال مدريد أمام نظيره برشلونة يوم 24 أكتوبر.

جدير بالذكر أن لوكاكو انتقل إلى نادي تشيلسي الإنجليزي في الموسم الحالي قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويقضي إيدين هازارد الموسم الثالث له مع ريال مدريد منذ انتقاله من تشيلسي عام 2019.